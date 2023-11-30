إسماعيل فرغلي يكشف مفاجأة: لم أكن المرشح الأول لدوري في "مكتوب عليا" -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

روى الفنان إسماعيل فرغلي، كواليس مشاركته في مسلسل مكتوب عليا، مع الفنان أكرم حسني.

وقال "فرغلي"، خلال لقائه ببرنامج "كلام ما بينا": "أكرم حسني إنسان متربي، مع جميع الفنانين الصغار والكبار، وكنا نعيد مشاهد كثيرة بيننا بسبب الضحك خلال التصوير"، مشيرًا إلى أنه قدم دوره في مسلسل مكتوب عليا، بدلًا من فنان آخر أصيب بكورونا حينها.

وأضاف: "بلغت بدوري في مسلسل مكتوب عليا قبلها بيوم، وترتيب ربنا وتوفيقه كان وراء النجاح الذي حدث".

وكشف كواليس مشاركته في برنامج المقالب حسين على الهواء قائلا "كان أول برنامج مقالب في الفنانين، وشاركت مع الفنان حسين الإمام حينها في بداياتي، وتمكنت من الارتجال وحقق البرنامج نجاحا كبيرا".