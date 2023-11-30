طارق العريان في كواليس تصوير فيلم "ولاد رزق 3: القاضية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

يواصل المخرج طارق العريان، تصوير عدد من المشاهد الخارجية الخاصة بالجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" الذي يحمل عنوان "القاضية".

ونشر العريان، صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" من كواليس التصوير، وظهر فيها وسط سيارتين مجهزتين بأحدث معدات التصوير، ومن الواضح أن المشاهد تتضمن العديد من المطاردات والمناوشات، وعلق: "القاضية.. ولاد رزق 3".

وكشف طارق العريان مؤخرًا تفاصيل الجزء الثالث والنجوم المشاركين بالأحداث سواء أبطاله السابقين أو انضمام أبطال جدد منهم الفنان آسر ياسين والذي انتهت أحداث الجزء الثاني بشخصيته "الشايب"، والمقرر أن تشارك بأحداث الجزء الثالث.

وتطرق "العريان" لكواليس الجزء الثالث في تصريحات لموقع "ET بالعربي" قائلا: "بناء الشخصيات والأحداث لفيلم ولاد رزق 3 مش سهل لأن في نجوم كانوا في الجزء الأول هيرجعوا يظهروا زي محمد لطفي وباسم سمرة وسيد رجب والجزء ده انضم لنا نجوم زي آسر ياسين وماجد الكدواني".

كما كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن دعم الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" بـ 3 مليون دولار إلى جانب مشاركة ممثل عالمي كضيف شرف الفيلم ولم يتم الإعلان حتى الآن عن اسم الممثل، وقال "تركي" أثناء حديثه عن تطوير الهيئة العامة للترفيه وتقديم العديد من النشاطات الفنية والاجتماعية المختلفة عن دعم الجزء الثالث لفيلم "ولاد رزق" بمبلغ 3 مليون دولار لرفع جودة الإنتاج ومشاهد التصوير كما سيتم تصوير عدد من مشاهد الفيلم في بوليفارد الرياض.

وأكد "تركي"، أن الجزء الثالث سيحمل العديد من المفاجآت منها مشاركة نجم عالمي يتم التفاوض معه حاليًا كضيف شرف الفيلم، وتحدث "تركي" عن السبب وراء دعم فيلم "ولاد رزق" كونه ردا على تقدير الفنان أحمد عز خلال الفترة الماضية سواء بـ "موسم الرياض" أو بـ "جولة المملكة".

فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" يشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية وهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه بحلول عام 2024.