بالصور| نجمة تركية شهيرة تنضم لنجوم تركيا بحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

استقبل حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي عدد كبير من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم النجمة هاندا ارتشيل، لتنضم لنجوم التمثيل في تركيا المتواجدين في الحفل: بوراك أوزجيفيت، مريم أوزرلي.

حفل الافتتاح أقيم مساء الخميس في فندق ريتز كارلتون بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة تُقام في الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى التاسع من ديسمبر المُقبل، وتشهد مشاركة عدد ضخم من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، كما سيتم تكريم عدد من نجوم العالم، بينهم: ديان كروجر، رانفير سينج، عبدالله السدحان.

ويعرض المهرجان فيلم حوجن للمخرج ياسر الياسري في افتتاح دورته الثالثة مساء اليوم الخميس بحضور صناعه.