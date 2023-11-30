رغم إصابته واستخدامه عكاز.. يسري نصر الله يحضر افتتاح "البحر الأحمر السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

حرص المخرج الكبير يسري نصر الله على التواجد في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، رغم إصابة قدمه، واستخدامه لعكاز.

واستقبل حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي عدد كبير من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: المخرج فاتح أكين، ديان كروجر، نبيلة عبيد، ويل سميث، چوني ديب، هاندا ارتشيل، بوراك أوزجيفيت، مريم أوزرلي، ياسمين صبري، أحمد حاتم، أسيل عمران، ماجي بوغصن، نادين نسيب نجيم، قصي خولي، عبدالله السدحان.

حفل الافتتاح أقيم مساء الخميس في فندق ريتز كارلتون بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة تُقام في الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى التاسع من ديسمبر المُقبل، وتشهد مشاركة عدد ضخم من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، كما سيتم تكريم عدد من نجوم العالم، بينهم: ديان كروجر، رانفير سينج، عبدالله السدحان.

ويعرض المهرجان فيلم حوجن للمخرج ياسر الياسري في افتتاح دورته الثالثة مساء اليوم الخميس بحضور صناعه.