بث مباشر لحفل "روائع السنباطي" ضمن فعاليات "موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

يقام مساء اليوم الخميس الحفل الغنائي الساهر "روائع السنباطي" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ويضم نخبة من نجوم الغناء فى الوطن العربي وذلك على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات "موسم الرياض" تكريمًا لمسيرة الموسيقار الراحل رياض السنباطي.

وأعاد "تركي" نشر بث مباشر للحفل عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" من خلال الصفحة الرسمية لـ "موسم الرياض" على نفس التطبيق وسط حضور عدد كبير من أبرز الموسيقيين ونجوم الغناء من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وكشفت الصفحة الرسمية لـ "بنش مارك" خلال الساعات القليلة الماضية عن وصول العديد من نجوم الحفل وسط استعدادات وبروفات على قدم وساق وهم الفنان صابر الرباعي، الفنانة مي فاروق، الفنانة ريهام عبد الحكيم، الفنانة ايمان عبد الغني، الفنان فؤاد زبادي، الفنان أحمد سعد والفنانة شيرين عبد الوهاب بقيادة المايسترو هاني فرحات.

ويحرص "تركي آل الشيخ" على إقامة عدد من الحفلات الغنائية لأبرز الموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني كان أبرزهم حفل "روائع بليغ حمدي"، حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هانى شنودة.

يذكر أن، تركي آل الشيخ يواصل الترويج لعدد من الفعاليات الفنية خلال الفترة المقبلة أبرزها نزال "حلبة النار" وهي معركة ملاكمة بين الملاكم البريطاني تايسون فيوري و الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك والمقرر إقامته بشهر فبراير 2024.