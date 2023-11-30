بالصور| تكريم الفنان السعودي عبدالله السدحان من مهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

كرم مهرجان البحر الأحمر السينمائي في حفل افتتاح دورته الثالثة، الفنان والكاتب السعودي عبدالله السدحان.

وقال السدحان عقب استلام تكريمه "هذه الهدية أهديها لكل من ساهم معنا في الدراما السعودية الحي منهم والميت منهم، الذين ساهموا عندما كنا نحفر في صخر، كنا نقوم بمحاولات للإبداع، أهديها لكل فنان مبدع قادر على العطاء وليس الإسفاف، تحياتي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي".

واستقبل حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي والذي أقيم مساء الخميس في فندق ريتز كارلتون في جدة بالمملكة العربية السعودية، عددا كبيرا من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

ومن بين أبرز الحضور: رانفير سينج، هاندا أرتشيل، چوني ديب، نبيلة عبيد، ويل سميث، بوراك أوزجيفيت، مريم أوزرلي، نادين نسيب نجيم، قصي خولي، المخرج يسري نصر الله، أحمد حاتم، أسيل عمران، ياسمين صبري، نيقولا معوض، ياسمين رئيس، عبدالله السدحان، باز لورمان، ديان كروجر، فاتح أكين، شيرين رضا.

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة تُقام في الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى التاسع من ديسمبر المُقبل، وتشهد مشاركة عدد ضخم من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، كما سيتم تكريم عدد من نجوم العالم، بينهم: ديان كروجر، رانفير سينج، عبدالله السدحان.

ويعرض المهرجان فيلم حوجن للمخرج ياسر الياسري في افتتاح دورته الثالثة مساء اليوم الخميس بحضور صناعه.