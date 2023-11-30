بالصور| 25 صورة لنجوم العالم بحفل افتتاح ثالث دورات مهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

استقبل حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي والذي أقيم في فندق ريتز كارلتون في جدة بالمملكة العربية السعودية، عددا كبيرا من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

ومن بين أبرز الحضور: رانفير سينج، هاندا أرتشيل، چوني ديب، نبيلة عبيد، ويل سميث، بوراك أوزجيفيت، مريم أوزرلي، نادين نسيب نجيم، قصي خولي، المخرج يسري نصر الله، أحمد حاتم، أسيل عمران، ياسمين صبري، نيقولا معوض، ياسمسمين رئيس، عبدالله السدحان، باز لورمان، ديان كروجر، فاتح أكين.

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة تُقام في الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى التاسع من ديسمبر المُقبل، وتشهد مشاركة عدد ضخم من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، كما سيتم تكريم عدد من نجوم العالم، بينهم: ديان كروجر، رانفير سينج، عبدالله السدحان.

ويعرض المهرجان فيلم حوجن للمخرج ياسر الياسري في افتتاح دورته الثالثة مساء اليوم الخميس بحضور صناعه.