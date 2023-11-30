شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقي: عرض الدراما المصرية باللغة الهندية يفتح أسواقا جديدة للفن المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اتفاقاتها الأولى لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تلفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، وفى هذا السياق قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة المتحدة تحاول توسيع الأسواق في دول شرق آسيا وجنوب آسيا، وكذلك نحاول فتح أسواق في أمريكا الجنوبية.

وتابع عمرو الفقي: "الدراما المصرية هي القوة الناعمة لمصر، وانتشارها في منتهى الأهمية من الناحية الاقتصادية والثقافية، وهذه هى المرة الأولى للدراما المصرية أن تذاع في مكان آخر، وإن شاء الله ستكون هناك خطوات مستقبلاً سنعلن عنها".

وأبرمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اتفاقاتها الأولى لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تلفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، وذلك فى خطوة هى الأولى من نوعها لوصول المحتوى الدرامي المصري خارج نطاق الوطن العربي، وهو الأمر الذي سيفتح أسواق جديدة للدراما المصرية، ويساهم في انطلاق الفن المصري والوصول به إلى آفاق أبعد في الانتشار والتأثير.

ويعد الاتفاق بداية لتعاقد كبير في مجال صناعة الدراما والسينما مع الشركة الهندية سوبركلاستر برودكشن لتوزيع الأعمال المصرية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، وتم توقيع الاتفاق بين عمرو الفقي العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشهاب الدين شودري.