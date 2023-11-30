سيرينا ويليامز تبدو شاحبة محتضنة طفلتها الرضيعة وتفصح عن حالتها النفسية-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الرياضية وأم لطفلتين عن صحتها العقلية، وكتبت في صقحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي : "أنا لست على ما يرام اليوم.

ولا بأس أن لا أكون على ما يرام". "لا يوجد أحد على ما يرام كل يوم. إذا لم تكن على ما يرام اليوم فأنا معك. هناك دائمًا غدًا أحبكم."

يأتي هذا المنشور قبل وقت من مشاركتها صورة لها بلا ماكياج وبوجه شاحب ومتعب وهي تحتضن طفلتها الرضيعة أديرا ريفر أوهانيان، البالغة من العمر 3 أشهر معلقة على الصورة :""هذا يجعلني سعيدة للغاية".

لاعبة التنس الشهيرة البالغة من العمر 42 عامًا لم توضح ما الذي أدى إلى معاناتها، وهي التي لطالما كانت من المدافعين عن الصحة العقلية، حيث تحدثت بصراحة عن معاناتها على مر السنين.

في مقال نشرته مجلة تايم عام 2018، تحدثت عن مسيرتها الرائعة في بطولة ويمبلدون (التي كانت فيها الوصيفة)، وتحدثت بصراحة عن النجاحات والإخفاقات في الحياة داخل الملعب وخارجه.

وقالت في ذلك الوقت: "لقد كرست ذلك لجميع الأمهات اللاتي مررن بالكثير". "في بعض الأيام، أبكي. أنا حزين حقًا. لقد مررت بانهيارات. لقد كان 11 شهرًا صعبًا حقًا. إذا تمكنت من القيام بذلك، فيمكنكم القيام بذلك يا رفاق أيضًا."

ويليامز وزوجها، ألكسيس أوهانيان، والدا لكل من أديرا وشقيقتها الكبرى أولمبيا البالغة من العمر 6 سنوات.