هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها.. جمالها يخطف الأنظار-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي بعيد ميلاد شقيقتها "هانو" وهو اسم الدلع لـ هناء.

وشاركت هيفا صورتين في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي عبر خاصية "القصة" الأولى بدت فيها "هانو" برفقة زوجها إيدي بارودي حيث بدت فيها مرتدية فستاناً أبيض وقد تكون الصورة تعود إلى وقت زفافها، معلقة :"عيد ميلاد سعيد لأختي الرائعة "هانو" وصورة أخرى بدت فيها هيفا وشقيقاتها وتتوسطهن هناء مع الأصدقاء حيث ارتدت هيفا فستاناً مطبعاً بالورود وعلقت عليها :"أبعث لك الحب".

إشارة إلى أن هيفا تتحضر لفيلمها الجديد والذي يحمل عنوان "جوري" وهو اسم الشخصية التي ستلعبها هيفا في الفيلم.

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