نانسي عجرم توثق أجمل لحظات أمسيتها في الرياض بحفل روائع بليغ حمدي-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - استعادت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أجمل اللحظات التي أمضتها في ليلة روائع بليغ حمدي الي أقيمت في الرياض التي أحيتها منذ فترة وتألقت فيها أناقة وفناً.
وشاركت نانسي في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمع لقطات من هذه الليلة وبدت فيها في البداية وهي تستعرض زيّها الذي اختارته والذي خطف الأنظار والمؤلف من فستان مؤلف توب لمّاعة باللون الفضي مع تنورة سوداء ومجوهراتها الماسية وماكياجها الرائع والذي لاءمها وخصوصاً أحمر الشفاء باللون "النيود" وشعرها الأملس الذي أرجعته إلى خلف أذنيها ليبدو القرطان الماسيان الجميلان.
وأرفقت نانسي الفيديو بتعليق :"أنتم طلبتم وأنا أنصتّ، أفضل لحظان من الليلة الجميلة في الرياض"
إشارة إلى أن نانسي تحيي الليلة حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة.
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