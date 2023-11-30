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ميرنا وليد - بيروت - أقامت كنزي عمرو دياب معرضاً للوحاتها في الفن التشكيلي بلندن بعنوان "يوميات حياتي" بمشاركة صديقتها كريستينا، ويهدف المعرض لدعم مواهب الفتيات العربيات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جميع المجالات، وقد حرص والدها الفنان المصري عمرو دياب على التواجد إلى جانبها لدعمها، كما تواجدت أيضًا في المعرض، والدتها زينة وشقيقتها جنا وشقيقها عبدالله دياب، وعدد من أصدقائهم، وشهد المعرض مجموعة من التصميمات الفنية لفنانات شابات من مختلف البلدان.
وشاركت كنزي صورا جمعتها بوالدها في المعرض عبر خاصية "القصة" بصفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي، وبدت في غاية السعادة.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب يدعم ابنته كنزي في معرضها الفني التشكيلي الأول في لندن-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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