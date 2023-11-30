فن ومشاهير

معجب قبل قدمي فنانة مصرية فسقطت على ظهرها وحصلت الكارثة

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ميرنا وليد - بيروت - في حادثة غريبة من نوعها نعود بالذاكرة إلى ما حصل مع كوكب الشرق الفنانة أم كلثوم، حيث أنها خلال غنائها على مسرح الأولمبياد في العاصمة الفرنسية باريس عام 1986، تأثر أحد المعجبين عند مقطع " هل رأى الحب سكارى مثلنا .

. كم بنينا من خيال حولنا" فصعد إلى المسرح بشكل مقاجئ ونزل لتقبيل قدمي أم كلثوم، وحاول رجال الأمن إخراجه من المسرح.
أم كلثوم بدورها حاولت إبعاده فسقطت أرضاً على ظهرها.
أم كلثوم بعدها عادت إلى الغناء، واستبدلت كلمة "مثلنا" بـ"بيننا"، فغنت: "هل رأى الحب سكارى "بيننا"، وهي تشير إلى الشاب الذي كان رجال الأمن يقودونه للخارج.
الصور التقطتها فاروق إبراهيم مصور المشاهير والرؤساء ، وغضبت منه أم كلثوم حين نشرها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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