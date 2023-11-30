شاهد دينا الشربيني تلفت الأنظار في افتتاح مهرجان البحر الأحمر في جدة.. وهذه تكلفة فستانها

حرصت الفنانة المصرية دينا الشربيني على حضور حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر في دورته الثالثة، والذي يقام في جدة. وظهرت دينا الشربيني على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح مرتدية فستانًا أنيقًا باللون البني.

تميز الفستان بتصميمه الراقي الذي جمع بين خامتي الجلد في الكورسيه والشيفون في باقي الفستان. وصمم الفستان بواسطة زينة زكي، ويقدر سعره بحوالي 30 ألف جنيه مصري.

من جانب آخر، تستعد دينا الشربيني للمشاركة في الموسم الرمضاني لعام 2024 بمسلسل “كامل العدد 2″، وهو استكمالًا للجزء الأول الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الرمضاني السابق. ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب دينا الشربيني، الفنان شريف سلامة ونخبة من النجوم الآخرين مثل إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، وغيرهم. المسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.