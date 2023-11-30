"زواج محمد إمام وياسمين صبري تحت تهديد السلاح"..طرح البوستر الرسمي لـ"أبو نسب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشف الفنان محمد إمام عن البوستر الرسمي لفيلم "أبو نسب" استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ونشر إمام، البوستر، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر وكأنه يتزوج من ياسمين تحت تهديد السلاح، جالسا بـ "الكوشة" يرتدي بدلة الزفاف وبجانبه الفنانة ياسمين صبري بفستان الزفاف ومن ورائهما الفنان ماجد الكدواني الذي ظهر وهو يوجه مسدس لرأس محمد إمام .

وعلق محمد إمام، على البوستر، قائلا: "أبو نسب 21 ديسمبر بجميع سينمات مصر، 28 ديسمبر في كل الوطن العربي".

فيلم "أبو نسب" يدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر، ويشارك محمد إمام البطولة كلاً من ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

ويعد فيلم "أبو نسب" هو التعاون الثالث بين محمد إمام والفنانة ياسمين صبري بعد نجاحهما من قبل بفيلمي "جحيم في الهند" عام 2016، وفيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018، إلى جانب التعاون الثاني بين "إمام" و"الكدواني" بعد مشاركتهما من قبل بطولة فيلم "ساعة ونص" عام 2012.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان محمد إمام السينمائية كانت فيلم "عمهم" عام 2022.