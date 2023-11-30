فاتح أكين يقدم تكريم ديان كروجر بحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

قدم المخرج الألماني الشهير فاتح أكين، تكريم النجمة العالمية ديان كروجر في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، والمُقام بفندق ريتز كارلتون في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال فاتح أكين "سعيد أن أقدم امرأة قوية، وسعيد جدا أن أرحب بصديقتي وأختي ديان كروجر".

ومن جانبها عبرت ديان عن سعادتها، وقالت "شكرا مهرجان البحر الأحمر السينمائي"، وتحدثت عن أهمية عدم التوقف عن الحلم وأملها في أن يكون ما تقدمه بمثابة حافز لآخرين لأن يستمروا في أحلامهم دون توقف.

واستقبل حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي والذي أقيم مساء الخميس، عددا كبيرا من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

ومن بين أبرز الحضور: رانفير سينج، هاندا أرتشيل، چوني ديب، نبيلة عبيد، ويل سميث، بوراك أوزجيفيت، مريم أوزرلي، نادين نسيب نجيم، قصي خولي، المخرج يسري نصر الله، أحمد حاتم، أسيل عمران، ياسمين صبري، نيقولا معوض، ياسمين رئيس، عبدالله السدحان، باز لورمان، ديان كروجر، فاتح أكين، شيرين رضا.

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة تُقام في الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى التاسع من ديسمبر المُقبل، وتشهد مشاركة عدد ضخم من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، كما تم تكريم عدد من نجوم العالم، بينهم: رانفير سينج، عبدالله السدحان.

ويعرض المهرجان فيلم حوجن للمخرج ياسر الياسري عقب انتهاء حفل الافتتاح.