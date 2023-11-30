بالصور| نبيلة عبيد من "البحر الأحمر السينمائي": محدش ضحى عشان الفن قدي

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

وصلت قبل قليل، النجمة نبيلة عبيد إلى حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المُقام في فندق ريتز كارلتون بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وتحدثت نبيلة لكاميرا مهرجان البحر الأحمر، عن التضحيات التي قدمتها لتحقق نجاحات كبيرة في عالم الفن، مشيرة أنها ضحت بأمومتها وأعطت حياتها لفنها، مؤكدة "محدش ضحى عشان الفن قدي".

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة تُقام في الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى التاسع من ديسمبر المُقبل، وتشهد مشاركة عدد ضخم من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، كما سيتم تكريم عدد من نجوم العالم، بينهم: ديان كروجر، رانفير سينج، عبدالله السدحان.

ويعرض المهرجان فيلم حوجن للمخرج ياسر الياسري في افتتاح دورته الثالثة مساء اليوم الخميس بحضور صناعه.