تقديمة أوبرالية لحفل "روائع السنباطي" بمشاركة موسيقيين عالميين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

يشهد "موسم الرياض" حدثًا استثنائيًا اليوم الخميس وهو حفل "روائع السنباطي" الذي يتم خلاله تكريم مسيرة الموسيقار الراحل رياض السنباطي وألحانه التي تعاون خلالها مع أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي ولا تزال في وجدان الشعب المصري والعربي.

بدأ حفل "روائع السنباطي" بعزف عدد من ألحانه الشهيرة من قبل أوركسترا تضم العديد من الموسيقيين من مختلف أنحاء العالم بقيادة المايسترو هاني فرحات ومن المقرر أن يصعد نجوم الحفل الساهر على مسرح أبو بكر سالم وسيتم تقديم العديد من أغاني الموسيقار الراحل من قبل أبرز وألمع نجوم الغناء في الوطن العربي وهم الفنان صابر الرباعي، الفنانة مى فاروق، الفنانة ريهام عبد الحكيم، الفنانة ايمان عبد الغني، الفنان فؤاد زبادي، الفنان أحمد سعد والفنانة شيرين عبد الوهاب.

وكشفت الصفحة الرسمية لـ "بنش مارك" خلال الساعات القليلة الماضية عن وصول العديد من نجوم الحفل وسط استعدادات وبروفات على قدم وساق وهم الفنان صابر الرباعي، الفنانة مي فاروق، الفنانة ريهام عبد الحكيم، الفنانة ايمان عبد الغني، الفنان فؤاد زبادي، الفنان أحمد سعد والفنانة شيرين عبد الوهاب بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وأعلن "تركي آل الشيخ" عن إقامة العديد من الفعاليات الفنية والاجتماعية وحتى القتالية حيث أقيم مؤخرًا عدد من الحفلات الغنائية لأبرز الموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني كان أبرزهم حفل "روائع بليغ حمدي"، حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هانى شنودة.

يذكر أن، تركي آل الشيخ يواصل الترويج لعدد من الفعاليات الفنية خلال الفترة المقبلة أبرزها نزال "حلبة النار" وهي معركة ملاكمة بين الملاكم البريطاني تايسون فيوري و الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك والمقرر إقامته بشهر فبراير 2024.