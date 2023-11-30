فؤاد زبادي يتألق فى غناء "يا ليلة العيد" من حفل "روائع السنباطي"- صور



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

صعد الفنان المغربي فؤاد زبادي، على مسرح أبو بكر سالم وحرص على تحية الحضور وذلك ضمن حفل "روائع السنباطي" ضمن فعاليات "موسم الرياض" والذي يقام مساء اليوم الخميس بحضور عدد من أبرز النجوم والإعلاميين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

ووقع اختيار الفنان فؤاد زبادي، على أغنية "يا ليلة العيد" غناء كوكب الشرق أم كلثوم من ألحان رياض السنباطي، وتألق في غنائها وسط تصفيق حار من المتواجدين.

وبدأ حفل "روائع السنباطي" بعزف عدد من ألحان "السنباطي" الشهيرة من قبل أوركسترا تضم العديد من الموسيقيين من مختلف أنحاء العالم بقيادة المايسترو هاني فرحات ومن المقرر أن يصعد نجوم الحفل الساهر على مسرح أبو بكر سالم وسيتم تقديم العديد من أغاني الموسيقار الراحل من قبل أبرز وألمع نجوم الغناء في الوطن العربي وهم الفنان صابر الرباعي، الفنانة مى فاروق، الفنانة ريهام عبد الحكيم، الفنانة ايمان عبد الغني، الفنان فؤاد زبادي، الفنان أحمد سعد والفنانة شيرين عبد الوهاب.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن إقامة العديد من الفعاليات الفنية والاجتماعية وحتى القتالية ضمن "موسم الرياض"، حيث أقيم مؤخرًا عدد من الحفلات الغنائية لأبرز الموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني كان أبرزهم حفل "روائع بليغ حمدي"، حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هانى شنودة.