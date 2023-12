فيجو مورتينسون فى حوار مفتوح بمهرجان مراكش السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أقيم مساء اليوم الخميس حوار مع الممثل الأمريكي فيجو مورتينسون ضمن فعاليات مهرجان مراكش السينمائي الدولي في دورته الـ 20 هذا العام وسط حضور ضخم لعدد من ألمع نجوم وصناع السينما حول العالم.

وأعرب "فيجو" خلال الحوار عن سعادته بالتواجد فى أحد أعرق المحافل السينمائية بالشرق الأوسط، إلى جانب مشاريعه السينمائية خلال الفترة المقبلة، وعن تعاونه خلال مسيرته السينمائية مع نخبة من أبرز نجوم هوليوود وعن كون هذه التعاونات كانت سببًا في نجاحه وشهرته طوال السنوات الماضية.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان مراكش السينمائي على "إنستجرام" صور من حوار "مورتينسون" وعلقت: "حوار مع المخرج والممثل الدانمركي الأمريكي فيجو مورتينسون في مهرجان مراكش الدورة العشرون".

كما أقيم حوار خاص مع الممثلة الإنجليزية الحائزة على جائزة الأوسكار، تيلدا سوينتون يوم الاثنين الماضي وتحدثت خلاله عن تطور السينما في الشرق الأوسط وعن أهمية مهرجان بحجم مراكش السينمائي الذي يتوافد عليه كبار النجوم وصناع السينما حول العالم، كما تحدثت عن مشاريعها السينمائية المقبلة، وعن كواليس فوزها بجائزة الأوسكار وعن تأثير الجائزة على حياتها العملية والشخصية.

وأقيم مساء الجمعة الماضية حفل افتتاح مهرجان مراكش السينمائي الدولي الذي يقام في الفترة من 24 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر المقبل بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم أبرزهم النجمة جيسيكا تشاستين والتي تترأس لجنة التحكيم هذا العام، إلى جانب الممثل مادس ميكلسن، والنجمة الفرنسية إيزابيل هوبر، وشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم الكوميدي "Hit Man" بحضور صناعه منهم المخرج ريتشارد لينكلاتر، والممثل جلين باول.

وكشفت إدارة المهرجان مؤخرًا عن الأفلام المشاركة بمسابقتها منها فيلم "Me Captain" للمخرج الإيطالي ماتيو جاروني وهو ملحمة معاصرة تحكي قصة شابين سنغاليين في رحلة مغامرة إلى أوروبا، وفيلم "Memory" للمخرج ميشيل فرانكو، إلى جانب 3 عروض احتفالية تضفي شعورًا كوميديًا على المهرجان، حيث يعود ألكسندر باين الحائز على جائزة النجمة الذهبية بفيلم "The Holdovers" وهو فيلم كوميدي يقوده ثلاثي من العروض المؤثرة بعمق، كما يقدم المخرج المغربي فوزي بن سعيدي فيلم "الصحاي" وهو فيلم غربي غامض ومثير للسخرية يتناول الليبرالية المتطرفة، كما سيتم عرض فيلم الكوميديا "Making Of" لسيدريك خان ينتمي لأفلام الكوميديا الاجتماعية ويدور خلف الكواليس من بطولة جوناثان كوهين.

ويعد مهرجان مراكش السينمائي الدولي هو أحد أهم الفعاليات الثقافية التي تقام في المغرب وهو أحد المهرجانات الدولية التي تقوم بإعطاء فرص للعديد من المواهب السينمائية الشابة إلى جانب إقامة العديد من العروض والدروس السينمائية المجانية وسط حضور عدد كبير لأشهر و أبرز النجوم وصناع السينما حول العالم.