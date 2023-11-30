ريهام عبد الحكيم تغني "افرح يا قلبي" في "روائع السنباطي" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت المطربة ريهام عبد الحكيم، في حفل "روائع السنباطي" المقام ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وغنت "ريهام" بالحفل، أغنية "افرح يا قلبي" وسط تفاعل الجمهور معها بالغناء والتصفيق.

وقالت "ريهام" خلال تواجدها على خشبة المسرح قبل الغناء: "سعيدة للمشاركة في ليلة عظيمة لروائع السنباطي، وأشكر المملكة العربية السعودية، وهيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ".

أغنية "افرح يا قلبي" غناء أم كلثوم، وكلمات الكاتب أحمد رامي، ومن ألحان رياض السنباطي.

بدأ حفل "روائع السنباطي" بعزف عدد من ألحانه الشهيرة من قبل أوركسترا تضم العديد من الموسيقيين من مختلف أنحاء العالم بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وذلك قبل صعود نجوم الحفل الساهر على مسرح أبو بكر سالم، لتقديم العديد من أغاني الموسيقار الراحل من قبل أبرز وألمع نجوم الغناء في الوطن العربي وهم الفنان صابر الرباعي، الفنانة مى فاروق، الفنانة ريهام عبد الحكيم، الفنانة ايمان عبد الغني، الفنان فؤاد زبادي، الفنان أحمد سعد والفنانة شيرين عبد الوهاب.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن إقامة العديد من الفعاليات الفنية والاجتماعية وحتى القتالية ضمن "موسم الرياض"، حيث أقيم مؤخرًا عدد من الحفلات الغنائية لأبرز الموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني كان أبرزهم حفل "روائع بليغ حمدي"، وحفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هانى شنودة.