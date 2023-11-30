شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة جوائز جمعية نقاد السينما بـ نيويورك والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر تسليم الجوائز في نيويورك في يناير من العام المقبل 2024، وهذه قائمة الفائزين:
أفضل فيلم: Killers of the Flower Moon
أفضل مخرج: كريستوفر نولان - Oppenheimer
افضل ممثل: رانز روجوفسكي - Passages
أفضل ممثلة: ليلي جلادستون - Killers of the Flower Moon
أفضل سيناريو: May December
أفضل ممثل مساعد: تشارلز ميلتون - May December
أفضل ممثلة مساعدة: دافين جوي راندولف - The Holdovers
أفضل فيلم رسوم متحركة: The Boy and the Heron
أفضل تصوير سينمائي: Oppenheimer
أفضل أول تجرة سينمائية: Past Lives
أفضل فيلم عالمي: Anatomy of a Fall
أفضل فيلم روائي: Menus-Plaisirs — Les Troisgros
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