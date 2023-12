شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة جوائز جمعية نقاد السينما بـ نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم منذ قليل، حفل جوائز جميعة نقاد السينما في نيويورك، تأسست المنظمة عام 1935، وتضم في عضويتها نقادًا من الصحف اليومية والصحف الأسبوعية والمجلات والمنشورات المؤهلة ذات الاهتمام العام عبر الإنترنت، وفى بداية شهر ديسمبر من كل عام، تجتمع المجموعة في نيويورك للتصويت على جوائز أفلام العام السابق.

ومن المقرر تسليم الجوائز في نيويورك في يناير من العام المقبل 2024، وهذه قائمة الفائزين:

أفضل فيلم: Killers of the Flower Moon

أفضل مخرج: كريستوفر نولان - Oppenheimer

افضل ممثل: رانز روجوفسكي - Passages

أفضل ممثلة: ليلي جلادستون - Killers of the Flower Moon

أفضل سيناريو: May December

أفضل ممثل مساعد: تشارلز ميلتون - May December

أفضل ممثلة مساعدة: دافين جوي راندولف - The Holdovers

أفضل فيلم رسوم متحركة: The Boy and the Heron

أفضل تصوير سينمائي: Oppenheimer

أفضل أول تجرة سينمائية: Past Lives

أفضل فيلم عالمي: Anatomy of a Fall

أفضل فيلم روائي: Menus-Plaisirs — Les Troisgros