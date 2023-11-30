شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب وسميرة محسن تحضران ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل، ختام الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ، على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، وبحضور لفيف من المسرحيين والفنانين المصريين والعرب والأجانب، منهم: سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والدكتورة سميرة محسن ، والفنان محسن منصور ، والفنان محمد فهيم ، والدكتور عمرو دوارة ، والدكتور مدحت الكاشف ، والمخرج خالد جلال ، والفنان السعودي سامي الجمعان ، والفنانة دليلة مفتاحي ، والفنان ياسر صادق ، والفنان أحمد بو رحيمة ، ومهندس الديكور حازم شبل ، والمدرب الأمريكي سكوت تورست.

وقدم الختام الفنان طه خليفة والفنانة التونسية مريم الصياح ، وبدأ بفيلم تسجيلي يعرض فاعليات التي تمت خلال أيام المهرجان من ورش مسرحية وندوات فنية، وكذلك عروض مسرحية ، ثم تم عرض فيلم تسجيلي عبارة عن فقرة فنية لنتاج الورشة التي أقامها المخرج والكاتب الأمريكى "سكوت تورست" خلال فاعليات المهرجان .

وقال سكوت تورست : أشكر مازن الغرباوي والدكتورة إنجي البستاوي لمنحي الفرصة للعمل مع كل هذه المواهب ، ودائما يقال إن التاريخ يكتبه الفائزون ولكن أرى أن التاريخ يكتبه الفنانون الحقيقيون وهذا مارأيناه في العروض التي قدمت خلال فاعليات الدورة الثامنة من المهرجان ، وطلبت من طلاب الورشة " تحبوا تقدموا ايه علي خشبة المسرح " وكانت اجابتهم الصمت .. الصمت عن العنف غير المبرر الذي يحدث في كل أنحاء العالم ، فكلنا جزء من عائلة واحدة ، وطلب سكوت في نهاية كلمته من كل الحضور الوقوف صامتين دقيقة .

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر العباسي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.