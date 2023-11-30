شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى يكرم 6 فنانين في ختام دورته الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي خلال ختام دورته الثامنة، 6 فنانين من مختلف أنحاء العالم، فمن مصر كرم الدكتور عمرو دوارة ، والفنان محمد فهيم الفائز بجائزة أفضل شخصية مسرحية شابة، وكرم من دولة الكويت الفنان عبد الله عبد الرسول ، ومن سلطنة عمان الفنان عماد الشنفري ، ومن سوريا الفنان أسعد فضة" الشخصية العربية المكرمة"، والذي اعتذر لأسباب خاصة خلال فيديو تم عرضه على الشاشة في ختام المهرجان، كما كرمت الفنانة والنجمة الإيطالية ماريتسا تيديسكي.

قدم ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي كل من الفنان المصري طه خليفة، والفنانة التونسية مريم الصياح ، وكان قد بدأ ختام المهرجان، بعرض فيلم تسجيلي عن فعاليات المهرجان من عروض وورش ومحاور فكرية، كما عُرض نتاج ورشة المدرب العالمي سكوت تروست والتي تحمل عنوان "مبادئ طريقة مايزنر في فن الأداء التمثيلي"، والتي شارك فيها المتدربون في الورشة .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي كانت تحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر العباسي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.