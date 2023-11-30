شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى يكرم 6 فنانين في ختام دورته الثامنة والان مع تفاصيل الخبر
قدم ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي كل من الفنان المصري طه خليفة، والفنانة التونسية مريم الصياح ، وكان قد بدأ ختام المهرجان، بعرض فيلم تسجيلي عن فعاليات المهرجان من عروض وورش ومحاور فكرية، كما عُرض نتاج ورشة المدرب العالمي سكوت تروست والتي تحمل عنوان "مبادئ طريقة مايزنر في فن الأداء التمثيلي"، والتي شارك فيها المتدربون في الورشة .
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي كانت تحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر العباسي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
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