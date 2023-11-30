جينيفر لوبيز تتصدر غلاف مجلة موضة عالمية وتتألق بتوقيع رالف لورين-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز غلاف مجلة ELLE في عددها حول مشاهير هوليوود 2023.



وقد ظهرت النجمة الشهيرة بعدة إطلالات كانت أبرزها تلك على الغلاف إذ ارتدت فستاناً بقماش لمّاع ذهبي اللون بجمالة كتف واحدة جاء ضيقاً فبدت وكأنها ملكة إغريقية.

كما ظهرت بإطلالات أخرى جريئة خصوصاً الفستان الأحمر المشغول على اليد والذي جاء مخرماً ويكشف الكثير، وغيرها.

وقد صرّحت جاي لو للمجلة حول حالة المرأة في هوليوود اليوم قائلة:"لا يزال هناك الكثير من العقبات في الطريق. ليس هذا هو كل ما تريده، ولكن على الأقل يمكنك رؤية طاقم عمل متنوع في فيلم حيث يكون الأبطال من أعراق وأجناس مختلفة وأشياء من هذا القبيل. وأعتقد أن هذا أمر مشجع، لأننا ناضلنا من أجل ذلك. أحب أن أعتقد أنني تمكنت من اقتحام أشياء معينة، ولم أستقر فيها، مع العلم في قلبي أنني مجرد فتاة أخرى ويمكنني أن أحكي قصة أي امرأة".

أضافت :"أحد الأشياء التي تعلمتها أيضًا هو أنه يتعين علينا أن نتحمل المسؤولية. لا يمكننا أن نجلس وننتظر أن يسلمنا الناس الأدوار. هناك الكثير من الممثلات في الوقت الحالي، ينتجن أفلامهن الخاصة ويطورن موادهن الخاصة، وأعتقد أن هذا هو المفتاح أيضًا".(ترجمة الفن)