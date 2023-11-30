هل وجدت ميرفا قاضي الحب أخيراً؟-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة اللبنانية ميرفا قاضي متابعيها بنشرها صورة إلى جانب رجل وسيم في منطقة يُعتقَد أنها في تركيا على شاطء البحر وقد لف يده على خصرها وبدت في غاية السعادة، وذلك في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي مكتفية فقك بتعليق مقتضب عبارة عن بمز تعبيري لقلب أحمر، الأمر الذي دفع بمتابعيها للتساؤل ما إذا كانت ميرفا وجدت أخيراً حب حياتها.



وانهالت على منشور ميرفا التعليقات المشيدة بها والتي حملت في أغلبها تهنئة لها مع رموز تعبيرية لقلوب حمراء كان أبرزها من الممثلة اللبنانية رولا شامية، لكنها ما لبثت أن منعت خاصية التعليقات ربما لأن بعضها قد تضمّن كلاماً قد أزعجها.

ولم تكشف ميرفا عن أية تفاصيل أخرى، وإذا كان هذا الشاب الوسيم هو فعلاً حبيب ميرفا فتكون بذلك أثلجت صدور جمهورها الذي دائماً ما كان يتساءل متى ستفعلها ميرفا وترتبط وذلك لأنها فنانة وإنسانة جميلة وتستحق أن تعيش الحب وتجد السعادة.

