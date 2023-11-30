ميرنا وليد - بيروت - توافد عدد كبير من النجوم لحضور افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وحضر نجوم عالميون أمثال: هاندا أرتشيل، بوراك أوزجيفيت، وجوني ديب ويل سميث وشارون ستون ونجوم من الهند إضافة إلى آخرين من مصر مثل ليلى علوي، لبلبة، ياسمين رئيس، ولبنان مثل ماغي بو غصن ونادين نسيب نجيم ودانييلا رحمة وسوريا مثل قصي خولي وغيرهم ، فكانت السجادة الحمراء تضج بإطلالات النجوم التي خطفت أنظار الجمهور والصحافة.

لكن ماغي بو غصن تمكنت بفستانها الأحمر الخلاب أن لا تسرق الأضواء فحسب بل أيضاً تصدر الترند في مواقع التواصل الاجتماعي فأصبحت حديث مستخدمي هذه المواقع.

وتألقت ماغي بفستان جاء من الشيفون الواسع بتنورته أما من الأعلى فتميّز بأنه من الساتان وجاء بلا حمالة كتفين وبقصة مميزة من الأعلى كما أنه تدلى منه شال من الشيفون من ناحية الكتف الأيمن.

أما شعرها فصففته على طريقة الشينيون وطبقت ماكياجاً رائعاً أبرز جمال ملامحها.

وتواجد إلى جانب ماغي زوجها المنتج اللبناني جمال سنان الذي بدا سعيدا جداً لتواجده في هذه المناسبة.



كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بو غصن تتصدر الترند بإطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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