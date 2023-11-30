فيديو.. بالأسود نور الغندور تتألق في مهرجان البحر الأحمر في جدة

خطفت الفنانة المصرية نور الغندور الأنظار، بإطلالة أنيقة خلال حضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي يقام في مدينة جدة.
وظهرت نور الغندور في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، وهي ترتدي فستانًا طويلًا باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلًا على ظهرها، كما استخدمت إكسسوارات تتناسب مع ملابسها.
يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يقام خلال الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، ويضم مجموعة من الأفلام السعودية والعربية والعالمية.
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