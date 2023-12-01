صابر الرباعي من حفل "روائع السنباطي": "هنيئًا للمملكة تنظيم إكسبو2030"- صور



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

صعد الفنان صابر الرباعي، على مسرح أبو بكر سالم ضمن حفل "روائع السنباطي" بفعاليات "موسم الرياض" والذي يقام مساء اليوم الخميس بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في الوطن العربي برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وفور صعود "الرباعي" على المسرح حرص على تحية المتواجدين، قائلا: "سعيد جدًا اني بكون في هذا الحفل الكبير بصحبة هذه الفرقة الموسيقية العظيمة بقيادة المايسترو هاني فرحات وأمام هذا الجمهور الكبير تحية كبيرة وتهانينا الحارة للمملكة بشرف تنظيم إكسبو 2030، وتحية كبيرة لهيئة الترفيه وعلى رأسها المستشار تركي آل الشيخ".

وقدم صابر الرباعي، أغنية "أروح لمين" غناء كوكب الشرق أم كلثوم، كلمات عبد المنعم السباعي، ألحان رياض السنباطي.

بدأ حفل "روائع السنباطي" بعزف عدد من ألحانه الشهيرة من قبل أوركسترا تضم العديد من الموسيقيين من مختلف أنحاء العالم بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وذلك قبل صعود نجوم الحفل الساهر على مسرح أبو بكر سالم، لتقديم العديد من أغاني الموسيقار الراحل من قبل أبرز وألمع نجوم الغناء في الوطن العربي وهم الفنان صابر الرباعي، الفنانة مى فاروق، الفنانة ريهام عبد الحكيم، الفنانة ايمان عبد الغني، الفنان فؤاد زبادي، الفنان أحمد سعد والفنانة شيرين عبد الوهاب.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن إقامة العديد من الفعاليات الفنية والاجتماعية وحتى القتالية ضمن "موسم الرياض"، حيث أقيم مؤخرًا عدد من الحفلات الغنائية لأبرز الموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني كان أبرزهم حفل "روائع بليغ حمدي"، وحفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هانى شنودة.