بعد تكريمه.. رانفير سينج يلتقط صورا مع چوني ديب بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

حرص الفنان الهندي رانفير سينج، على مصافحة النجم العالمي چوني ديب والتقاط الصور التذكارية معه، عقب استلامه تكريمه في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وشهد حفل الافتتاح تكريم رانفير سينج، واستقبل الحفل عددا كبيرا من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: نبيلة عبيد، ويل سميث، بوراك أوزجيفيت، مريم أوزرلي، نادين نسيب نجيم، قصي خولي، المخرج يسري نصر الله، أحمد حاتم، أسيل عمران، ياسمين صبري، شيرين رضا، رايا أبي راشد، ياسمين رئيس، لبلبة، ليلى علوي.

حفل الافتتاح أقيم مساء الخميس في فندق ريتز كارلتون بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة تُقام في الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى التاسع من ديسمبر المُقبل، وتشهد مشاركة عدد ضخم من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم عدد من نجوم العالم، بينهم: ديان كروجر، عبدالله السدحان.