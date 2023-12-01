خلافات بين آمال ماهر وزوجها رجل الأعمال الإماراتي بسبب انتشار خبر زواجهما



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

دبت خلافات بين الفنانة آمال ماهر وزوجها رجل الأعمال الإماراتي، نتيجة انتشار خبر زواجهما.

وأكد مصدر أن رجل الأعمال الإماراتي كان يرغب في أن يكون الأمر سرًا في الفترة الحالية ما جعله يغضب بعد انتشار نبأ زواجه من آمال ماهر، لتبدأ الخلافات بينهما مبكرا لهذا السبب.

كانت مصادر مقربة، من المطربة آمال ماهر، أكدت أنها تزوجت مؤخراً من رجل أعمال إماراتي.

وأفادت المصادر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس، أنه جرى عقد قران المطربة آمال ماهر منذ أيام، وأنها سافرت برفقة زوجها إلى لندن لقضاء شهر العسل.

وأشارت المصادر إلى أن آمال ماهر قررت نقل إقامتها إلى الإمارات خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبهم أكد عدد من النقاد الفنيين البارزين خبر الزواج، فكتب الكاتب والناقد هاني عزب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:"آمال ماهر تتزوج من رجل أعمال إماراتي وتنقل إقامتها هناك بعد قضاء شهر العسل في لندن".

وفي السياق نفسه نشر الناقد والكاتب الصحفي خالد فرج عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:"زواج آمال ماهر سرا من ثري إماراتي.. وتقضي شهر العسل في لندن".