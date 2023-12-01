مي فاروق تسحر جمهور "روائع السنباطي" بأغاني الزمن الجميل - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

سحرت الفنانة مى فاروق جمهور حفل "روائع السنباطي" الذي يقام مساء اليوم الخميس ضمن فعاليات "موسم الرياض" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه وبمشاركة عدد من أبرز نجوم الأغنية العربية وهم الفنان صابر الرباعي، الفنان فؤاد زبادي، الفنانة ريهام عبد الحكيم، الفنانة ايمان عبد الغني، الفنان أحمد سعد، والفنانة شيرين عبد الوهاب.

ووقع اختيار الفنانة مى فاروق على أغنية "الأطلال" لكوكب الشرق أم كلثوم، كلمات إبراهيم ناجي وألحان رياض السنباطي، ولاقت الأغنية تفاعلًا من الحضور وتصفيق حار فور انتهائها من الغناء.

بدأ حفل "روائع السنباطي" بعزف عدد من ألحانه الشهيرة من قبل أوركسترا تضم العديد من الموسيقيين من مختلف أنحاء العالم بقيادة المايسترو هاني فرحات.

جاء ذلك قبل صعود نجوم الحفل الساهر على مسرح أبو بكر سالم، لتقديم العديد من أغاني الموسيقار الراحل من قبل أبرز وألمع نجوم الغناء في الوطن العربي وهم الفنان صابر الرباعي، الفنانة مى فاروق، الفنانة ريهام عبد الحكيم، الفنانة ايمان عبد الغني، الفنان فؤاد زبادي، الفنان أحمد سعد والفنانة شيرين عبد الوهاب.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن إقامة العديد من الفعاليات الفنية والاجتماعية وحتى القتالية ضمن "موسم الرياض"، حيث أقيم مؤخرًا عدد من الحفلات الغنائية لأبرز الموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني كان أبرزهم حفل "روائع بليغ حمدي"، وحفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هاني شنودة.

يذكر أن، الفنانة مي فاروق شاركت مؤخرًا بعدد من الحفلات الغنائية ضمن فعاليات "موسم الرياض" كان آخرها حفل "روائع بليغ حمدي".