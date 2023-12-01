شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب The Exorcist: Believer يحقق 134 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب The Exorcist: Believer إيرادات وصلت إلى 134 مليونا و 872 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 6 أكتوبر الماضى، ووصلت مدة العمل إلى ساعة و51 دقيقة، ومن إنتاج شركة Universal Pictures.

وأنقسمت الإيرادات بين 65 مليونًا و535 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و69 مليونًا و337 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم الرعب The Exorcist: Believer يدورعندما تظهر على أنجيلا، ابنة الأب العازب فيكتور فيلدنج، وصديقتها كاثرين، علامات المس الشيطاني، يطلق ذلك العنان لسلسلة من الأحداث التي تجبره على مواجهة طبيعة الشر، مرعوبًا ويائسًا، ويبحث عن كريس ماكنيل، الشخص الوحيد على قيد الحياة الذي شهد شيئًا كهذا من قبل.

يقوم ببطولة الفيلم الجديد The Exorcist: Believer كل من ليندا بلير، إلين بورستين، أوليفيا أونيل، جنيفر نيتلز، ليزلي أودوم جونيور، آن دود، ليديا جيويت، نوربرت ليو بوتز، رافائيل سبارج، بن بلادون، العمل من إخراج ديفيد جوردون جرين الذى شارك في التأليف جنبا إلى بيتر ساتلر، سكوت تيمز، داني ماكبرايد، ويليام بيتر بلاتي.