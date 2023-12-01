شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الحسيني: نظرة العالم للعرب اختلفت بسبب فلسطين وأدعم أهلها لآخر نفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج حسام الحسيني عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، بعد تعرضه للعديد من المجازر من جيش الاحتلال الإسرائيلي التي راح ضحيتها الآلاف من الشهداء الأبرياء والأطفال، قائلاً: "الواحد مش عارف يقول إيه، اللى بيحصل في العالم مش طبيعى، بس الناس شايفة إن فى صحوة".

وتابع حسام الحسيني: "الشعوب اللي كانت لا تقرأ ولا تتابع ما يحدث خارج بلادها، دلوقتى عرفوا وبدأوا يبتابعوا ويقرأوا القرآن وبقوا بيعرفوا حاجات كتير أوى، فدى صحوة قوية بتغير الصورة التي كان يتم الترويج لها".

واستكمل حسام الحسيني: "احنا بقالنا سنين نوضح نقطة إن العرب والمسلمين مش متطرفين لإن الناس كانت بتتخض من الانسان العربى بره وبيفتكروه متطرف وبيواجه مشاكل في شغله وحياته هناك، لكن دلوقتى الموضوع اتغير والشعوب بقيت بتبص للعرب والمسلمين بشكل تانى وبدأوا يقرأون القرآن عشان يفهموا الحقيقة وكل ده بسبب فلسطين والقضية".

وأضاف حسام الحسيني: "إسرائيل وأمريكا باين أوى إن في حاجة غلط ومش صح، ولكن الناس أخدت بالها خلاص، والقوة بتاعة السوشيال ميديا اللى حاولوا يقفلوها علينا احنا قدرنا برده نوصل كل حاجة للعالم كله، وعرفنا نعمل كده عشان احنا صح وعلى حق".

واختتم حسام الحسيني حديثه قائلاً: "أنا مع فلسطين لآخر نفس لغاية أما أموت، وأنا بحاول أعمل اللى أقدر عليه ومع شعب فلسطين وربنا يرحم كل شهيد فلسطيني في الجنة إن شاء الله".