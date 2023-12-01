شكرا لقرائتكم خبر عن غسان مسعود: شخصية صلاح الدين فى "Kingdom of Heaven" نقلة فى تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان السورى العالمي غسان مسعود ضيفاً في برنامج "معكم منى الشاذلي" التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، وتحدث عن شخصية صلاح الدين الذى قدمها في فيلم " Kingdom of Heaven"، قائلاً: "هي مرحلة جديدة ونقلة نوعية في تاريخي، ولكن الجمهور تعود انى أقدم هذه النوعية من الأدوار في الدراما".

وتابع غسان مسعود: "أظن أن الدراما التاريخية لى نصيب الأسد فيها لكثرة الأدوار التي قدمتها، ولذلك عندما جاءت شخصية صلاح الدين لم يكن بعيداً عنى، وكان في ظنى أنه سياتى يوم وسأقدم شيئا كهذا".

وعن لقب العالمي قال غسان مسعود: "لا أحب لقب النجم العالمي، ومن أبرز الأسباب أننا من نصنع الألقاب وليس هي من تصنعنا، ولذلك أنا ليس بحاجة لها، والجمهور والنقد هم من يكافئونا".

وأضاف غسان مسعود: "أنا بحب التاريخ خاصة أننى تربيت في بيت على اللغة العربية الفصحى، وتربيت عليها تربية صارمة، ولذلك أحيانا تكون الفصحى أسهل لى من العامية، وأنا فلاح وأهلى فلاحين".