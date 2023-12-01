سعر مرتفع لـ جاكيت هيفا وهبي الجينز من دار Balmain

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي بإطلالة كاجوال بأحدث جلسة تصوير شاركتها مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد فترة غياب. وارتدت بنطلون أسود، مع توب بيضاء وفوقها جاكيت من الجينز، من دار بالمان Balmain العالمية الشهيرة. هذه الجاكيت نالت حصة الأسد من الاعجابات، لأنها قطعة مميزة ولا تشبه كل الجاكيتات المتوافرة في الأسواق، ويصل سعرها الى حوالى 2990 دولار أميركي، ومن الصعب إيجاد هذه الجاكيت حالياً في الاسواق، لأنه تم نفاذ الكمية التي أصدرتها العلامة التجارية لهذه القطعة المميزة.

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