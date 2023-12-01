شاهد.. ياسمين صبري بإطلالة سوداء أنيقة في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

خطفت الفنانة المصرية ياسمين صبري الأنظار في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة، بإطلالة جذابة ومثيرة.
ارتدت ياسمين صبري فستانًا أسود لامعًا، مع تسريحة شعر ناعمة، وحلق نبيتي اللون. وقد تفاعل الجمهور مع إطلالة ياسمين صبري، وأشادوا بجمالها وأناقتها.
تحرص ياسمين صبري دائمًا على الظهور بإطلالات جذابة، ودائما ما تثير إعجاب الجمهور. وكانت ياسمين صبري قد نفت الشائعات التي تم تداولها في الساعات الماضية حول زواجها.
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