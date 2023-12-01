شاهد.. أحدث ظهور لمهلاقا جابري في مهرجان البحر الأحمر بجدة

تم توثيق ظهور عارضة الأزياء العالمية “مهلاقا جابري” في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي يُقام في مدينة جدة. وقد حضرت العارضة هذا الحدث البارز بإطلالة رائعة وساحرة.

ارتدت مهلاقا جابري فستانًا من الستان قصيرًا من الأمام، وتميزت بتسريحة شعر هادئة حيث جمعت شعرها ولفته للخلف، ما أضاف لإطلالتها لمسة جمالية فريدة.

يُقام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، ويتضمن قائمة أفلام سعودية محلية بالإضافة إلى أفلام أخرى مختارة لهذا العام. يتمتع المهرجان بحضور إعلامي وفني ضخم، ويُعتبر منصة رائدة لعرض الأفلام وتكريم صناع السينما العالميين والمحليين. ظهور مهلاقا جابري في المهرجان يعكس أهمية المهرجان السينمائي وجاذبيته الكبيرة للشخصيات البارزة في عالم الموضة والفن.