شاهد.. أسيل عمران بإطلالة نارية أنيقة في حفل مهرجان البحر الأحمر

تألقت الفنانة السعودية أسيل عمران بفستان أحمر أنيق، خلال حضورها فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي يقام في مدينة جدة.

وأطلت أسيل عمران في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، وهي ترتدي فستانًا طويلًا باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلًا، واعتمدت مكياجًا يتناسب مع إطلالتها. وأعربت أسيل عمران عن سعادتها وفخرها بحضور فعاليات المهرجان، وقالت: “سعيدة بوجود مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة، وبوجود عدد كبير من الفنانين ونجوم الوطن العربي والعالم في مدينة جدة السعودية”. ووأضافت: “المهرجان يشهد تنظيمًا رائعًا، وأنا أتطلع إلى مشاهدة الأفلام السعودية المقرر عرضها ضمن فعاليات المهرجان”.

وتحرص أسيل عمران دائمًا على الظهور بإطلالات أنيقة، ودائما ما تثير إعجاب الجمهور. وتستمر فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حتى يوم 9 ديسمبر الجاري، ويشارك في المهرجان العديد من الأفلام السعودية والعربية والعالمية.