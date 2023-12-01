إيمان عبد الغني تبدع في غناء "القلب يعشق كل جميل" بحفل "روائع السنباطي"- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أبدعت الفنانة إيمان عبد الغني في غناء أغنية "بعشق كل جميل" لكوكب الشرق كلمات بيرم التونسي وألحان رياض السنباطي وذلك بحفل "روائع السنباطي" الذي يقام ضمن فعاليات "موسم الرياض" برعاية المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية وسط مشاركة نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي وهم الفنان صابر الرباعي، الفنان فؤاد زبادي، الفنانة مى فاروق، الفنانة ريهام عبد الحكيم، الفنانة ايمان عبد الغني، الفنان أحمد سعد، والفنانة شيرين عبد الوهاب.

وفور صعودها على مسرح أبو بكر سالم حرصت إيمان عبد الغني على تحية المتواجدين وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في تكريم الموسيقار الراحل رياض السنباطي، ووجهت التحية لجمهور المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للترفيه برعاية المستشار تركي آل الشيخ.

بدأ حفل "روائع السنباطي" بعزف عدد من ألحانه الشهيرة من قبل أوركسترا تضم العديد من الموسيقيين من مختلف أنحاء العالم بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وذلك قبل صعود نجوم الحفل الساهر على مسرح أبو بكر سالم، لتقديم العديد من أغاني الموسيقار الراحل من قبل أبرز وألمع نجوم الغناء في الوطن العربي وهم الفنان صابر الرباعي، الفنانة مى فاروق، الفنانة ريهام عبد الحكيم، الفنانة ايمان عبد الغني، الفنان فؤاد زبادي، الفنان أحمد سعد والفنانة شيرين عبد الوهاب.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن إقامة العديد من الفعاليات الفنية والاجتماعية وحتى القتالية ضمن "موسم الرياض"، حيث أقيم مؤخرًا عدد من الحفلات الغنائية لأبرز الموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني كان أبرزهم حفل "روائع بليغ حمدي"، وحفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هاني شنودة.