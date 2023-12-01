سارة سلامة داخل الجيم ولاميتا فرنجيه جريئة..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سارة سلامة

شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة داخل الجيم.

كارول سماحة

نشرت الفنانة كارول سماحة، أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "X"، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها صورة لها من داخل سيارتها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

منة فضالي

الفنانة منة فضالي، شاركت متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

لقاء الخميسي

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي، داخل الجيم في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صباح الخير".

هند عبد الحليم

شاركت الفنانة هند عبد الحليم، متابعيها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة"، أحدث ظهور لها.

محمد رمضان

الفنان محمد رمضان، شارك متابعيه صورة له برفقة زوجته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

محمود حجازي

ظهر الفنان محمود حجازي برفقة زوجته، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

لاميتا فرنجيه

نشرت الفنانة لاميتا فرنجيه، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة.

تامر هجرس

ظهر الفنان تامر هجرس، داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".