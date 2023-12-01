أحمد سعد يبدع في غناء "لعبة الأيام" بحفل "روائع السنباطي"- صور



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

وقع اختيار الفنان أحمد سعد، على أغنية "لعبة الأيام" ضمن حفل "روائع السنباطي" الذي يقام ضمن فعاليات "موسم الرياض" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية وسط مشاركة نخبة من نجوم الغناء فى الوطن العربي.

وفور صعوده على مسرح أبو بكر سالم بدأ "سعد" في غناء أغنية "لعبة الأيام" للفنانة وردة الجزائرية، كلمات علي مهدي، ألحان رياض السنباطي.

ولاقت الأغنية اندماجًا من أحمد سعد وتفاعلًا من قبل الحضور الذين قاموا بالتصفيق فور انتهائه.

بدأ حفل "روائع السنباطي" بعزف عدد من ألحانه الشهيرة من قبل أوركسترا تضم العديد من الموسيقيين من مختلف أنحاء العالم بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وذلك قبل صعود نجوم الحفل الساهر على مسرح أبو بكر سالم، لتقديم العديد من أغاني الموسيقار الراحل من قبل أبرز وألمع نجوم الغناء في الوطن العربي وهم الفنان صابر الرباعي، الفنانة مى فاروق، الفنانة ريهام عبد الحكيم، الفنانة ايمان عبد الغني، الفنان فؤاد زبادي، الفنان أحمد سعد والفنانة شيرين عبد الوهاب.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن إقامة العديد من الفعاليات الفنية والاجتماعية وحتى القتالية ضمن "موسم الرياض"، حيث أقيم مؤخرًا عدد من الحفلات الغنائية لأبرز الموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني كان أبرزهم حفل "روائع بليغ حمدي"، وحفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هاني شنودة.