شيرين عبد الوهاب تطرب جمهور حفل "روائع السنباطي" بأغنية "عودت عيني"- صور



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أطربت الفنانة شيرين عبد الوهاب، جمهور حفل "روائع السنباطي" الذي أقيم ضمن فعاليات "موسم الرياض" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ووقع اختيار "شيرين" على أغنية "عودت عيني" التي سبق أن غنتها أم كلثوم، وهي من كلمات أحمد رامي، وألحان رياض السنباطي، ولاقت الأغنية إعجاب وتفاعل الجمهور السعودي.

بدأ حفل "روائع السنباطي" بعزف عدد من ألحانه الشهيرة من قبل أوركسترا تضم العديد من الموسيقيين من مختلف أنحاء العالم بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وذلك قبل صعود نجوم الحفل الساهر على مسرح أبو بكر سالم، لتقديم العديد من أغاني الموسيقار الراحل من قبل أبرز وألمع نجوم الغناء في الوطن العربي وهم الفنان صابر الرباعي، الفنانة مى فاروق، الفنانة ريهام عبد الحكيم، الفنانة ايمان عبد الغني، الفنان فؤاد زبادي، الفنان أحمد سعد والفنانة شيرين عبد الوهاب.

يذكر أن، المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، كان قد أعلن عن إقامة العديد من الفعاليات الفنية والاجتماعية وحتى القتالية ضمن "موسم الرياض"، حيث أقيم مؤخرًا عدد من الحفلات الغنائية لأبرز الموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني كان أبرزهم حفل "روائع بليغ حمدي"، وحفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هاني شنودة.