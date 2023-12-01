شيرين عبد الوهاب تغني"حيرت قلبي معاك" ثاني أغانيها بحفل "روائع السنباطي"- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

واصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تقديم عدد من أغاني الموسيقار الكبير الراحل رياض السنباطي في حفل "روائع السنباطي" على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات "موسم الرياض" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقامت "شيرين" باختيار أغنية "حيرت قلبي معاك" التي سبق أن غنتها كوكب الشرق أم كلثوم، كلمات أحمد رامي، ألحان رياض السنباطي والتي ظهرت خلالها وهي مندمجة وكأنها عادت بالجمهور السعودي إلى الزمن الجميل.

بدأ حفل "روائع السنباطي" بعزف عدد من ألحانه الشهيرة من قبل أوركسترا تضم العديد من الموسيقيين من مختلف أنحاء العالم بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وذلك قبل صعود نجوم الحفل الساهر على مسرح أبو بكر سالم، لتقديم العديد من أغاني الموسيقار الراحل من قبل أبرز وألمع نجوم الغناء في الوطن العربي وهم الفنان صابر الرباعي، الفنانة مى فاروق، الفنانة ريهام عبد الحكيم، الفنانة ايمان عبد الغني، الفنان فؤاد زبادي، الفنان أحمد سعد والفنانة شيرين عبد الوهاب.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن إقامة العديد من الفعاليات الفنية والاجتماعية وحتى القتالية ضمن "موسم الرياض"، حيث أقيم مؤخرًا عدد من الحفلات الغنائية لأبرز الموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني كان أبرزهم حفل "روائع بليغ حمدي"، وحفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هاني شنودة.