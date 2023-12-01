"ليلة خاصة لـ شيرين عبد الوهاب"..مفاجأة حفل "روائع السنباطي" برعاية تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

فوجئ جمهور حفل "روائع السنباطي" فور انتهاء الفنانة شيرين عبد الوهاب من غناء عدد من أغاني الموسيقار الراحل رياض السنباطي الذي أقيم بفعاليات "موسم الرياض"، بإعلان مقدم الحفل عن إقامة حفل خاص للفنانة شيرين عبد الوهاب بتعليمات من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وحرصت "شيرين" على تحية الجمهور السعودي، قائلة: "أسمحوا لي أحيي المملكة العربية السعودية ملكًا وشعبًا، وعايزة أقول ألف شكر لكل حاجة بتحصل معانا، معالي المستشار تركي آل الشيخ ألف شكر لحبك وتقديرك للفن المصري والفنانين المصريين وللموسيقيين فرد فرد".

وغنت "شيرين" في حفل "روائع السنباطي"، أغنيتين هما "عودت عيني" و "حيرت قلبي معاك".

بدأ حفل "روائع السنباطي" بعزف عدد من ألحانه الشهيرة من قبل أوركسترا تضم العديد من الموسيقيين من مختلف أنحاء العالم بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وذلك قبل صعود نجوم الحفل الساهر على مسرح أبو بكر سالم، لتقديم العديد من أغاني الموسيقار الراحل من قبل أبرز وألمع نجوم الغناء في الوطن العربي وهم الفنان صابر الرباعي، الفنانة مى فاروق، الفنانة ريهام عبد الحكيم، الفنانة ايمان عبد الغني، الفنان فؤاد زبادي، الفنان أحمد سعد والفنانة شيرين عبد الوهاب.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن إقامة العديد من الفعاليات الفنية والاجتماعية وحتى القتالية ضمن "موسم الرياض"، حيث أقيم مؤخرًا عدد من الحفلات الغنائية لأبرز الموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني كان أبرزهم حفل "روائع بليغ حمدي"، وحفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هاني شنودة.