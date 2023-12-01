شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية وتونس والمكسيك تفوز بجوائز مهرجان شرم الشيخ المسرحى بدورته الـ8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي جوائز مسابقاته الثلاثة بدورته الثامنة، خلال ختام الدورة التى أقيمت على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، وقد جاءت جوائز مسابقة العروض الكبرى كالتالي: جائزة أفضل عمل جماعي ذهبت إلي إيطاليا – أبنيا، أما جائزة أفضل عمل موسيقى فذهبت إلى سلطنة عمان – عرض "الأول من تشرين الأول"، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة حصل عليها الفنان القدير عبد الله مسعود عن عرض "احتراق شمعة" من دولة الإمارات العربية المتحدة، والفنانة الدكتورة أحلام حسن شاكر عن عرض "طاهرة" من الكويت.

أما جائزة أفضل تأليف مسرحي فقد ذهبت مناصفة بين عرض "طاهرة" لدولة الكويت، وعرض Disappearing من بلغاريا، وجائزة أفضل سينوغرافيا ذهبت إلى عرض "طاهرة" من دولة الكويت، وجائزة أفضل ممثل فقد ذهبت مناصفة بين كميل العلي عن عرض "الغريب والنقيب" من المملكة العربية السعودية، وعبد الله الخديم عن عرض "احتراق شمعة" من دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصلت على أفضل ممثلة Ivana Todorova Keranova “Disappearing” عن عرض بلغاريا.

وذهبت جائزة أفضل مخرج مناصفة بين Dumitru Acris - “Disappearing” من بلغاريا، وعمير أنور البلوشى عن عرض "الأول من تشرين الأول" من سلطنة عمان، أما أفضل عرض مسرحى فقد حصل عليها “A Pond in the Memory” من كوريا الجنوبية.

بينما مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية فجاءت جوائزها كالتالي: جائزة لجنة التحكيم الخاصة وذهبت مناصفة لكل من: محمد زكي من دولة العراق عن إخراج العرض المسرحي "ليلة ماطرة"، ومحمود بكر من جمهورية مصر العربية عن دوره في العرض المسرحي "حيث لا يراني أحد"، بينما جائزة أفضل عرض مسرحي فقد ذهبت بالأغلبية إلى عرض "التائهان" من الجمهورية التونسية.

أما جوائز مسابقة المونودراما فحصل على جائزة المهندس محمد سيف الأفخم لأفضل عرض متكامل: ذهبت إلى العرض المسرحي "women fish" من المكسيك، وذهبت جائزة افضل ممثلة لـ إيفا دراجان من كرواتيا، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة ذهبت لسينوغرافيا عرض "فونكس "من مانغوليا.