شكرا لقرائتكم خبر عن غسان مسعود: بخاف فى السينما من المونتاج وليس الورق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان السورى العالمي غسان مسعود ضيفاً في برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، وتحدث عن كواليس شخصية صلاح الدين التى قدمها في فيلم "Kingdom of Heaven"، قائلاً: "صعب أن تقدم في هوليوود شخصية بشكل متوازن، ولما قدمها ريدلي سكوت بشكل متوازن أصيب بأذى لدرجة أن الفيلم لم يدخل أوسكار وتعرض لهجوم كبير".

وتابع غسان مسعود: "بنخاف في السينما من المونتاج وليس من الورق، فالسينما هي فن مونتاج أكثر، لأنه بتصورى شيء وبتشوفى على الشاشة شيء تاني، وهذا الجانب الذى أقلقني من تصوير الفيلم، وضمن أحداث الفيلم كان هناك مشهد سيتم تصويره من الأسفل على أن يجمع الكادر بين قدمى والصليب الملقى على الأرض، فاعترضت لأن صلاح الدين كان يبدى احترامه للديانة المسيحية، وكان أحد مستشاريه مسيحي فهو يحترم الدين المسيحي، وهو رجل عاش في بيئة فيها الثلاث ديانات، ووافقوا وتم تغيير تصوير المشهد كما رأى الجمهور في الشاشة".

وعن ترشيحه لدور صلاح الدين قال غسان محمود: "صديقة كانت مكلفة تعمل كاست بالشرق الأوسط وتحدثت مع فرح سيسو، وطلبت أن تكلمنى أعمل أوديشن على شخصية صلاح الدين، ولكن رفضت وقتها لانى كنت بعمل مسرحية، ومن كثر طلب فرح طلبت منى أقوم جملتين باللغة الإنجليزية فاضطررت أقولها وذهبت، وبعد شهر جانى تليفون انى اسافر على إسبانيا وقابلت ريدلى سكوت".