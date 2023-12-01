شكرا لقرائتكم خبر عن غسان مسعود لـ"منى الشاذلى": أتمنى تقديم شخصيتى المتنبى وشمس الدين التبريزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان السورى العالمي غسان مسعود، ضيفاً في برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، وتحدث عن تجسيده للشخصيات والأدوار التي يتمنى تقديمها، قائلاً: "الاختلاف رحمة أما الخلاف فأجارنا الله منه، وأنا أحب الشخصيات الملتبسة والمثيرة للجدل، وعندى قناعة أن الدور الذى لا يثير جدلاً ولا أسئلة لدى الجمهور ليس معنى له".

وعن الشخصيات التي يتمنى تقديمها قال غسان مسعود: "أتمنى تقديم شخصية المتنبي أولاً فهو كان شخصا لديه عزة وكبرياء ولم يخذل نفسه، أما الشخصية الثانى التي أريد تقديمها هو شمس الدين التبريزى".

وعن مشهد دفن ابنته بمسلسل "مقابلة مع السيد آدم" قال غسان مسعود: "خوفت كتير من المشهد، لأن أنا شخصيا أعتقد نقطة ضعف الأب ابنته، ولها حالة خاصة وأنا لدى بنت الله يخليها ليا، ووقت المشهد شعرت بسوء لابنتي ولم يكن مقررا لى أن أبكي، وكان المفروض يكتم ألمه ووجعه حتى يقوم بعملية ثأر قاسية من العصابة التي قتلت ابنته، ولكن الأمر فلت منى ولم أستطع أن أكتم مشاعري أبدا ولذلك هو مشهد له خصوصية".