شكرا لقرائتكم خبر عن غسان مسعود: بداية معرفتى بـ محمود عبد العزيز "شتمنى".. وأنا متعصب لـ وحيد حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان السورى العالمي غسان مسعود ضيفاً في برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، وتحدث عن علاقته بعدد من الفنانين المصريين، قائلاً: "كان لى علاقة طيبة وليا الشرف بالنجوم محمود عبد العزيز ومحمود ياسين ونور الشريف وفاروق الفيشاوي".

وتابع غسان مسعود: "كان وقت مسلسل ليا اسمه صقر قريش كنت بعمله مع الفنان جمال سليمان، وأنا بسهر بالبيت وبشتغل وأنا من جماعة اللى بيكتبوا على الورق مش موبايل وآيباد، وبجيب تليفون وطلعت رقم من القاهرة وأصدقائى أسمائهم موجودة، ولكن كان في رقم مش مكتوب اسمه وقمت بالاتصال به ولقيت شخص بيقولى إزيك يابن وشتمنى".

وتابع غسان مسعود: "شعرت أن الصوت مش غريب ولكن مين ده اللى بيتعامل معايا ويشتمنى، وقالى أنا محمود عبد العزيز يلا، وأنا لا عمرى كلمته، وأنا لما عرفت فرحتى لم تكن توصف، وقالى أنا قاعد بشوفلك مشاهد ماستر سين، وفى مرة تقابلنا في دار الأوبرا كان في مهرجان ومحمود عبد العزيز شافنى مسكنى شالنى من فرحته بيا".

وعن عدم مشاركته في الدراما المصرية قال غسان مسعود: "أنا رجل لا ينضغط عليه لا بالمال ولا بغيره، وكنا دائما نصل لطريق مسدود، وكان في مثلا تجربة مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، كنت حابب النص جدا، هي أستاذة بكل المقاييس، وحبيت تفكيرها لكن مع بالغ الأسف لم نصل احنا والإنتاج إلى لغة مشتركة، وقدمت تنازلات إنتاجية قوية من أجل كاملة أبو ذكرى، ولكن للأسف لم يكن هناك نصيب".

وعن المخرجين والكتاب الذى يحب أعمالهم قال غسان مسعود: "أنا متعصب للراحل الكبير وحيد حامد، والمخرج صلاح أبو سيف، والمخرج يوسف شاهين عمل فيلم الأرض لن يتكرر في تاريخ السينما المصرية، والمخرج عاطف الطيب".