شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبد العزيز مع محمد سعد في صورة عام 1988 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان الفنان الراحل طارق عبد العزيز، يحب يشارك جمهوره بصور نادرة وقديمة له عبر حسابه على إنستجرام، و يسترجع ذكرياته أيام الشباب ومن تلك الصور صورة له مع محمد سعد في مسرحية الكاتب والشحات على مسرح كلية حقوق 1988 وكانت من تأليف علي سالم وإخراج هشام منصور، وكتب على الصورة التي نشرها وقتها في 2018:" مسرحية الكاتب والشحات بطولة الفنانين الشباب محمد سعد وطارق عبدالعزيز ".

ورحل الفنان طارق عبد العزيز الأحد الماضى، عن عمر يناهز 55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "بقينا اتنين"، مع الفنان شريف منير، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث كان يصور مشهدًا يجمعه بشريف منير وفجأة سقط على الأرض وأصيب بتشنجات وعلى الفور نقله ابنه – مدير أعماله والمتواجد معه في اللوكيشن – إلى المستشفى ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول.

طارق عبد العزيز بدايته الفنية كانت في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة بقيادة حسن الجريتلي، والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت، وقدم من خلالها مسرحية "داير ما يدور" بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب، وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

كما شارك الفنان الراحل في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع الفنان محمد هنيدي، ومجموعة متميزة من الشباب، ومن أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم "أصحاب ولا بيزنس"، ودور القبطي في "فيلم ثقافي".

وقدم طارق عبد العزيز العديد من الأعمال الدرامية منها: "رحيم"، "أبوضحكة جنان"، "الجماعة"، "أستاذ ورئيس قسم"، "قابيل"، "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".